Procedono spediti i lavori in Consiglio regionale sul primo intervento finanziario di questa legislatura.

L’Aula sta per esaminare gli ultimi dieci articoli dell’assestamento di bilancio da 250 milioni per il 2024, il via libera finale potrebbe arrivare già nel pomeriggio. Tra le voci di spesa più importanti, c’è tutto il pacchetto per l’agricoltura. Trenta milioni circa, di cui quindici per far fronte alla siccità. C’è poi lo stanziamento di 30 milioni per incrementare il fondo unico degli enti locali, 350mila euro per le attività di revisione e predisposizione del piano paesaggistico regionale degli ambiti costieri ed interni, 240mila euro a tutti i Comuni interessati dall’attuazione del programma Einstein Telescope sempre per la redazione di strumenti urbanistici.

Due temi contenuti nella parte finale del testo potrebbero allungare i tempi di discussione: i 30 milioni stanziati per consentire alla Regione di avere un ruolo attivo nel processo di fusione degli aeroporti sardi, ora all’esame dell’Aula, e l’emendamento di Fausto Piga (FdI) per l’abrogazione della legge sugli staff varata nella passata legislatura.

