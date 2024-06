Via libera alla moratoria oggi? La seduta dell’Aula riprenderà tra poco e l’esame del testo proseguirà fino a stasera, ma è possibile che per l’approvazione definitiva si debba attendere a domani, o più verosimilmente a martedì prossimo. Insomma, non sarà un'approvazione flash.

Questo perché il confronto con le opposizioni per condividere una strada comune ancora non ha dato i frutti sperati. Non solo: anche all’interno della maggioranza il dibattito è aperto. I partiti del Campo largo vogliono evitare qualsiasi errore.

L’ha spiegato Francesco Agus (Progressisti) in una pausa dei lavori delle commissioni: «Il testo è molto tecnico e su una materia come questa non possiamo permetterci errori - le commissioni stanno studiando gli effetti del testo e degli emendamenti pervenuti dall'Aula e dall'esterno, vogliamo essere certi delle conseguenze della legge, per cui anche a ragione degli emendamenti presentati, un supplemento di istruttoria non può che far bene».

© Riproduzione riservata