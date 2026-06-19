Il soccorso sanitario regionale si prepara a far fronte all'elevato afflusso turistico previsto per la stagione estiva 2026 con il Piano di potenziamento della rete di emergenza urgenza 118 nelle principali località balneari.

Sino al 30 settembre il Piano varato da Areus, l'Azienda regionale per l'emergenza urgenza, prevede non solo l'estensione dell'attività di soccorso già operativa tutto l'anno nelle zone costiere grazie alle convenzioni con le associazioni di volontariato o cooperative sociali ma anche l'attivazione di nuove postazioni di base e infermieristiche laddove necessarie.

Si punta a rendere maggiormente capillare la rete dei mezzi di soccorso e arrivare nel minor tempo possibile sul luogo dell'evento. Nel territorio dell'Asl di Cagliari il servizio sarà potenziato con una postazione aggiuntiva h24 con l'infermiere a bordo a Villasimius e a Chia.

A Pula il servizio di base sarà esteso, garantendo la presenza dei soccorritori h 24 tutti i giorni della settimana. A Castiadas il mezzo di soccorso di base verrà ampliamento e passerà da H 12 ad H24, nel Medio Campidano il potenziamento estivo vedrà l'istituzione di un mezzo di base h12 a Torre dei Corsari.

Nel Sulcis Iglesiente a Carloforte e a Sant'Antioco le postazioni di base verranno trasformate in infermieristiche in alcune fasce orarie.

Servizio potenziato anche a Porto Pino e Giba dove l'associazione operativa amplierà l'orario del servizio dell'India già attiva. Nel territorio dell'Asl di Oristano, sarà attivo h24 a Is Arenas (Narbolia) un nuovo mezzo di soccorso con infermiere a bordo.

Nel territorio della ASL di Sassari il mezzo di soccorso di base stazionerà a Platamona dalle 8 alle 20. Nel territorio della Asl di Olbia, le postazioni di base saranno attivo h24 a Porto Rotondo (Olbia), a Loiri Porto San Paolo e a Costa Paradiso (Trinità d'Agultu). Le infermieristiche India saranno operative h24 a San Teodoro e Santa Teresa di Gallura.

Nel territorio dell'Asl di Nuoro, il mezzo di base presterà servizio a Sos Alinos (Orosei) tutti i giorni h24. Inoltre verrà rimodulato l'orario in convenzione della postazione di base a La Caletta di Siniscola.

Nel territorio della Asl Ogliastra a Tortolì la postazione infermieristica che opera tutto l'anno verrà trasformata in postazione medicalizzata dalle 8 alle 20.

Nel frattempo Areus ha riaperto i termini per l'assegnazione di nuove postazioni di base da destinare alle località turistiche di Torre delle Stelle, Carloforte, Putzu Idu, Fertilia, Abbiadori e Vignola. Per gli enti del terzo settore interessati c'è tempo sino al 23 giugno per presentare istanza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata