Ancora un giorno di allerta meteo in Sardegna, poi un anomalo anticiclone africano è in arrivo sull’Italia e nei prossimi giorni porterà caldo nelle regioni centrali e meridionali, con temperature che potrebbero toccare anche i 20-21 gradi in Sardegna e Sicilia.

Da oggi, 28 dicembre alle 18, si prevede vento forte da Nord-Ovest, fino a burrasca sui rilievi del settore orientale, dove saranno probabili anche locali raffiche fino a tempesta. L’allerta dura fino alla mezzanotte di domani.

Si raccomanda “massima prudenza” alla guida di auto o moto perché le forti raffiche laterali tendono a far sbandare i veicoli. “Particolare attenzione all’uscita delle gallerie e sui viadotti”, inoltre “è opportuno evitare la circolazione con caravan e mezzi telonati”.

Poi arriva l’anticiclone, che raggiungerà l’Italia già domani, 29 dicembre, dopo aver attraversato la Penisola iberica, e si tratterrà sul nostro Paese fin dopo il Capodanno.

Quella odierna dovrebbe essere l’ultima giornata di maltempo del 2021, e colpirà soprattutto il Sud, con freddo e piogge.

Ma da mercoledì e per i giorni successivi il Paese sarà soleggiato e riscaldato da questo anticiclone di origine sub-tropicale. Temperature alte al Sud, nelle Isole e al Centro.

Al Nord invece, complici la nebbia e il cielo coperto, le temperature non supereranno i 7-9 gradi.

