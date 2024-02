Con il Carnevale arriva il ciclone Pulcinella, che riporterà la pioggia anche in Sardegna.

Stando alle previsioni, potrebbero cadere oltre 100 millimetri nel nord Italia, mentre soffieranno venti forti su tutto il territorio e sono attese abbondanti nevicate sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale ad iniziare dalle prossime ore e con l’apice tra venerdì pomeriggio e domenica.

Domani, 9 febbraio, il ciclone Pulcinella si troverà ancora distante dall’Italia ma riuscirà ad attivare venti meridionali molto umidi: sono previste piogge sul Nord-Ovest ed in Toscana al mattino, in estensione anche al Nord-Est in giornata e verso la Sardegna. I venti soffieranno fino a burrasca di Scirocco. L’apice del maltempo, come detto, arriverà nel weekend con il ciclone in approfondimento fino a 986 hPa sul Mar Ligure e in successivo lento spostamento verso l’Adriatico Centrale: questa pressione molto bassa scatenerà venti ancora più forti in particolare su Sicilia e Sardegna.

Secondo i modelli dell’Arpas, nell’Isola per domani, venerdì, è atteso cielo nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore nord-occidentale a partire dalla serata. le temperature saranno in aumento. Mentre sabato e domenica il cielo sarà generalmente nuvoloso con precipitazioni che, sul settore occidentale, potranno raggiungere cumulati localmente moderati. Probabile attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata di domenica. Le temperature tenderanno a diminuire.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata