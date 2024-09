Il disegno di legge di attuazione del decreto sulle Aree idonee è pronto.

La presidente della Regione Alessandra Todde ha iniziato a illustrare il testo ai consiglieri di maggioranza nell'Aula della commissione Bilancio in Consiglio regionale, durante un vertice blindatissimo. Testo che, molto probabilmente, sarà approvato in Giunta giovedì mattina, in una seduta fissata per le 14. Con Todde c'è anche l'assessore all'Urbanistica e agli Enti locali Francesco Spanedda.

Il Consiglio ha tempo fino a fine dicembre per approvare il provvedimento. Questo vuol dire che l'Esecutivo si sta muovendo su questo fronte con largo anticipo e la Sardegna potrebbe essere la prima Regione ad attuare il decreto di Pichetto Fratin.

Il via libera in Giunta arriverà a ridosso del 20, giorno in cui la Corte Costituzionale fisserà l'udienza per decidere sulla sospensiva immediata della moratoria richiesta dal governo e approvata a luglio. Non è una coincidenza. Infatti il ddl che Todde sta illustrando durante il vertice di maggioranza supera la moratoria.

