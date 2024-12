«Una norma pasticciata, senza futuro, ad alto rischio impugnazione da parte del Governo». Alla vigilia del via libera definitivo previsto per oggi, i consiglieri di minoranza hanno smontato il ddl sulle Aree idonee proposto dalla Giunta Todde nel tentativo di arginare l’assalto eolico e fotovoltaico in Sardegna. Un testo sul quale «ci sarà un referendum popolare visto che decine di migliaia di sardi hanno chiesto di discutere la proposta Pratobello 24», dice Gigi Rubiu di FdI.

Mentre l’Aula sarà impegnata nell’ultima votazione per l’approvazione, andrà in scena il flash mob organizzato dai comitati promotori della Pratobello 24.

L'intenzione è quella di circondare il palazzo del Consiglio regionale con una catena umana, come avvenuto qualche sera fa alla Basilica di Saccargia, luogo simbolo delle proteste.

