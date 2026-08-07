Ancora incendi in Sardegna: in azione squadre di terra e mezzi aereiInterventi della Forestale, con elicotteri e SuperPuma, per domare le fiamme sul Gennargentu e a Monserrato, Serramanna, Senorbì, Carbonia e San Nicolò d’Arcidano
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Ennesima giornata di super lavoro per le squadre anti-incendio in Sardegna.
Gli uomini del Corpo forestale, supportati da due elicotteri e anche dal SuperPuma decollato da Fenosu, in azione nel territorio di Desulo, per un vasto rogo divampato nella zona della foresta di Girgini, sul Gennargentu (LEGGI).
Mezzi aerei in volo anche per domare le fiamme nelle campagne del Comune di Serramanna, in località C. Cixi, a San Nicolò d'Arcidano, nella zona di Coddu sa barracca, a Senorbí, in località Turretta, e a Riu Saliu, nel territorio di Monserrato.
Sempre nelle ultime ore un incendio ha interessato l’agro del Comune di Carbonia e anche in questo caso, oltre alle squadre di terra, si è reso necessario l’intervento di un elicottero.
Allarme anche a Quartu, nella zona di Pitz’e Serra, per un violento rogo – alimentato dal vento - che ha divorato le sterpaglie secche a ridosso di alcune abitazioni di via Danimarca, arrivando a minacciare alcune abitazioni.
(Unioneonline)