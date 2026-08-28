Nella giornata da bollino rosso per le ondate di calore, Cagliari - inserita oggi tra le città più calde dal ministero della salute - non ha registrato la temperatura più alta in Sardegna: “solo" 40,8 gradi.

Il record di giornata è stato invece toccato a Jerzu, in Ogliastra, che ha sfiorato i 46 gradi (45,8). Situazioni analoghe sempre sul versante orientale dell'Isola a Bari Sardo, 45.7 gradi, Osini (44,9) e Tortolì (43.9).

A Oliena, nel Nuorese, che giovedì aveva registrato il record giornaliero con 45,8 gradi, si superano di poco i 43 gradi, mentre al sud Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, registra 41.7 gradi.

Ancora, a Fonni, mille metri sul livello del mare, la colonnina di mercurio ha segnato 34.8 gradi, mentre la località "più fresca" è Bosa, sul litorale dell'Oristanese, con 28.6. I dati sono stati pubblicati dall'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna.

(Unioneonline)

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