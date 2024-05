22 persone indagate in concorso per il commercio illecito e la somministrazione di anabolizzanti e di farmaci ad azione stupefacente per un valore d’affari di circa 80mila euro. 4700 compresse e 120 fiale di sostanze dopanti sequestrate. Due persone arrestate per possesso di marijuana.

Questo l’esito delle decine di perquisizioni effettuate ieri a Sassari, Nuoro, Torino e Genova, dai Nas di Sassari coadiuvati dai Nas di Cagliari, Torino, Genova, dallo squadrone CC Eliportato Cacciatori di Sardegna e dal Nucleo cinofili di Abbasanta, impiegando oltre 100 militari dell’Arma. A coordinare le indagini la procura di Sassari che ha compiuto perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 22 persone indagate, come scritto, per concorso in commercio illecito e somministrazione di sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente destinati a chi pratica la disciplina del bodybuilding e ai frequentatori di palestre.

Le indagini nascono da alcune intercettazioni di pacchi provenienti dall’estero, nel dicembre 2023, che contenevano farmaci e sostanze anabolizzanti destinate agli indagati per poi essere commercializzati agli atleti e ai cultori del bodybuilding, alcuni dei quali partecipanti a competizioni agonistiche e dilettantistiche.

