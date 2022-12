Altro che bianco Natale. In Sardegna le feste saranno all’insegna di temperature che viaggeranno verso i 20 gradi, con minime in progressivo aumento a partire da domani.

Tutta “colpa” di un grosso anticiclone di matrice sub-tropicale, pronto a invadere l’Italia, come ha fatto sia la scorsa estate che per gran parte dell’autunno. La sua ingombrante presenza metterà in stand-by la stagione invernale ormai alle porte.

Inizialmente il cielo sarà sereno, per essere poi caratterizzato da annuvolamenti tra giovedì e venerdì: possibili anche piogge isolate sui settori occidentali e settentrionali.

Le temperature però tenderanno ad un incremento, moderato nei valori minimi. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi o localmente molto mossi.

Tra martedì e mercoledì i picchi di temperatura sono previsti tra Oristano e Alghero, dove si attendono fino a 19 gradi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata