Il caldo non dà tregua, nuova allerta per alte temperature: picchi di 42 gradi nel centro SardegnaBollettino della protezione civile valido fino a domani sera
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Il caldo non accenna a diminuire. La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta per alte temperature valida per 24 ore a partire dalle otto di stasera.
Sulla Sardegna si prevedono temperature diffusamente molto elevate, superiori ai 37 gradi in prevalenza nelle zone interne occidentali, con picchi di 42 gradi nelle piane di Ozieri, Ottana, nell’Oristanese e nel Campidano.
Temperature elevate anche di notte, le minime rimarranno sopra i 20 gradi e arriveranno a 24-25 gradi nelle zone costiere.
Bollino rosso per tre giorni a Cagliari, secondo il bollettino del ministero della Salute, sino a mercoledì 5 agosto.
Confermato il codice arancione per rischio incendi sul Campidano per la giornata di domani, martedì 4 agosto. l'Oristanese, il Nuorese centrale e la Gallura.
(Unioneonline/A.D)