Il maltempo non dà tregua in Sardegna per Pasquetta. Il nuovo bollettino della Protezione civile, in vigore dalle 14 di oggi, segnala un’allerta meteo di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico su Campidano e Iglesiente. Prolungato quindi l'avviso, che era già stato diramato in precedenza nelle stesse zone, con scadenza alle 21 di oggi.

Sono attese precipitazioni di carattere intenso nelle due aree indicate dall'allerta meteo. E nel resto della Sardegna, pur senza allarmi particolari, il maltempo non darà tregua per l'odierna giornata di festa.

Previsti miglioramenti dopo le 21 e nella giornata di domani. L'ingresso dei venti di Maestrale e Ponente favorirà l'alternanza tra fasi soleggiate e temporanei addensamenti nuvolosi, ma il contesto in Sardegna sarà più stabile e asciutto.

(Unioneonline/r.sp.)

