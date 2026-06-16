Allarme incendi: chiusa la 130 ad Assemini, Canadair in volo a OlbiaFiamme a ridosso della Statale nel Cagliaritano. In Gallura decolla il velivolo della flotta nazionale, fuoco anche a Nuraminis
Si preannuncia un’altra giornata campale in Sardegna sul fronte della lotta agli incendi.
La polizia stradale ha chiuso momentaneamente un tratto della Statale 130, al chilometro 8, in territorio di Assemini, a causa di un rogo. Il traffico è stato deviato in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.
A Olbia è stato richieste l’intervento di un Canadair, in supporto alle squadre a terra e a un elicottero della flotta regionale, per affrontare il fuoco divampato in località Frate Ghelardi.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Dos della stazione forestale di Olbia.
Il corpo forestale sta intervenendo, sempre con un elicottero proveniente dalla base di Villasalto, anche su un incendio nelle campagne di Nuraminis, in località Pauli Mannu.
(Unioneonline)