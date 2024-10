In un mercato del lavoro sempre più competitivo, il welfare aziendale si è trasformato da semplice strumento opzionale a componente strategica per il successo delle imprese. Venerdì 27 settembre 2024, alle 16:30, all’Espace Peacock di Cagliari, si terrà il quarto appuntamento promosso da The Value Chat dedicato proprio a questo tema, che sta catalizzando l’interesse di aziende e dipendenti.

Dopo aver affrontato tematiche come il marchio, l’influencer marketing e l’intelligenza artificiale, The Value Chat propone ora un incontro multidisciplinare incentrato su “Welfare Aziendale. Opportunità, linee guida, comunicazione e pubblicità”. Cinque esperti offriranno la loro prospettiva su come il welfare aziendale possa migliorare le performance aziendali, con focus che spaziano dai vantaggi fiscali alle strategie di comunicazione, fino al benessere psicologico e nutrizionale dei dipendenti.

Ma cos’è esattamente il welfare aziendale? E perché è diventato così importante? Lo spiegherà Martina Lecis, imprenditrice, nel suo intervento dedicato alle opportunità che il welfare può offrire sia alle aziende sia ai dipendenti, evidenziando come una corretta gestione delle risorse umane possa contribuire al benessere e alle prestazioni aziendali. Non meno importante è la dimensione normativa. Federico Serratore, avvcoato, illustrerà le linee guida per la corretta compilazione del regolamento aziendale, essenziale per la gestione e l’attivazione delle iniziative di welfare. Deborah Succa, esperta di strategie comunicative, analizzerà invece l’importanza di una comunicazione integrata, interna ed esterna, per coinvolgere sia i dipendenti che il pubblico esterno. Un aspetto strettamente legato alla comunicazione è la pubblicità: Alessio Tuveri, di PBM Pubblicità Multimediale, si concentrerà sugli strumenti a disposizione delle aziende per rafforzare il proprio brand employer attraverso azioni di welfare mirate.

Non solo comunicazione e regole: al centro del welfare aziendale c’è il benessere psicofisico dei dipendenti. La psicologa del lavoro, Virginia Meloni, illustrerà il ruolo dello psicologo in azienda, sottolineando come un adeguato supporto psicologico possa fare la differenza nelle dinamiche di collaborazione e nella produttività. Accanto a lei, la nutrizionista Laura Angelino parlerà del contributo che una corretta alimentazione può dare al benessere dei dipendenti e, di riflesso, alla salute dell’impresa.

© Riproduzione riservata