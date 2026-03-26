Prosegue, a Villaurbana, il ciclo di incontri programmati all’interno del “Progetto Trigu”. Sabato 28 marzo, alle 17, nei locali del Centro Socio-culturale in via Monte Granatico 5, la terza assemblea cittadina del progetto promosso dal Comune di Villaurbana, nell’ambito del “Bando Borghi” finanziato con fondi del PNRR. Dopo i saluti e gli interventi istituzionali, l’incontro verterà sul tema “Da Trigu alla rete: un incontro aperto per discutere e sottoscrivere il Protocollo di Intesa”.

L’incontro di sabato, in particolare, sarà dedicato a trasformare il confronto avviato nei mesi scorsi in azioni concrete, con particolare attenzione alla costruzione di una rete tra imprese e al coordinamento delle iniziative locali. La fase attuale del progetto prevede il coinvolgimento delle attività economiche, per dare forma a nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo per il territorio. L’incontro è aperto a cittadini, giovani, imprese e associazioni che operano a Villaurbana.

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