Per gli amanti della poesia, appuntamento da non perdere a Villaurbana, lunedì 23 marzo, alle 17. Infatti, in occasione della Giornata Internazionale della Poesia, istituita dall'Unesco il 21 Marzo 1999, gli spazi del Centro Socio-culturale Agostino Garau sito in via Montegranatico, la Biblioteca comunale propone un pomeriggio in viaggio con i versi nell'ascolto dei testi poetici della poetessa Milena Musu.

A dialogare con l'autrice sarà Donatella Arzu. “L’invito a partecipare – fanno sapere dalla biblioteca - con le parole di Chiara Carminati, scrittrice per bambini e ragazzi: "Viaggia, viaggia verso, verso dove non ha molta importanza conta il tempo, il passo, la distanza...".

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