Il festival “Scomode maree” approda a Stintino con tre giornate dedicate al tema della sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. Dal 30 giugno al 2 luglio tre appuntamenti al Mut, Museo della Tonnara, dedicati a memoria, diritti, relazioni e rappresentazione delle donne nei linguaggi, nei media e nella società. Un festival organizzato dalla Conferenza Internazionale GenS, in un luogo simbolico per Stintino: il Museo della Tonnara, spazio di cultura, identità e confronto. Il primo appuntamento si terrà questa sera dalle 19 alle 21 dal titolo "Sopravvivere alla violenza. Reti di sostegno e percorsi di uscita", mercoledì 1 luglio l'incontro intitolato "Genere, media e relazioni intime", giovedì 2 luglio "Dall’oblio alla ribalta. Donne negate nei linguaggi e nelle arti". Un’occasione per ascoltare, riflettere e aprire nuovi spazi di consapevolezza sulle situazioni che coinvolgono le donne in un sistema che le vede protagoniste nella vita privata e professionale.

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