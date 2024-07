Serata di musica, arte e giustizia sociale nel prossimo appuntamento della manifestazione concertistica Musica & Natura, organizzata dall’Associazione Musicando Insieme.

La performance de “I Musicanti” il gruppo composto da Eleonora Pili voce, Giada Moschella chitarra, Andrea Budrini tastiere, Giuseppe Bussu sax tenore e flauto traverso, Cristiano Caria basso e Marcello Canu batteria, è in programma mercoledì 31 luglio, alle ore 22, presso il giardino de Le Tenute Li Lioni. Il loro progetto musicale “To be free-Nina Simone” è un omaggio alla vita di una delle più straordinarie interpreti femminili della storia. Nina Simone, cantante afroamericana, non è solo un’artista ma un’icona dei diritti civili, che nei suoi brani esprime la libertà di essere e di esprimersi, con chiari riferimenti ad artisti come Marvin Gaye e Sam Cooke con cui ha condiviso gli stessi ideali e lottato per le stesse cause.

Da “Mississippi Goddam,” scritta all'indomani dell'attentato razzista avvenuto in Alabama in cui morirono quattro ragazzine afroamericane, a “My baby just care for me”, una canzone che racconta un amore felice, come quelli che Nina Simone non riuscì mai ad avere.

Dalle sue incisioni più prettamente jazz, a quelle più R&B, al Blues e al folk. La cantante per il suo stile, è stata l’anello di congiunzione tra la generazione di Bessie Smith, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, le grandi cantanti nere degli anni Quaranta e Cinquanta, e la generazione di Aretha Franklin, Dionne Warwick e della disco music.

Il progetto nasce dal titolo e dal testo di una canzone “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free” che rappresenta un inno al profondo desiderio di libertà, sia personale che collettiva. Il testo evidenzia il desiderio di liberarsi dalle catene dell'oppressione, di potersi esprimere genuinamente e apertamente senza paura o barriere.

