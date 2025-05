Giunge alla sua terza edizione il “Premio Vittorio Inzaina”, dedicato al grande cantante di Telti e a cui il suo paese natale ha voluto rendere omaggio con una prestigiosa kermesse musicale. Presentata all’Archivio Mario Cervo, associazione patrocinante, la manifestazione canora, in programma dal 22 al 24 agosto 2025, si veste, quest’anno di internazionalità con il Premio speciale “Isola In…cantata” assegnato al talento mondiale della lirica, il tenore Francesco Demuro. Il cantante sarà presente a Telti durante la terza serata del Festival, omaggiando il pubblico con alcune esibizioni dal vivo. Un festival che cresce, che si proietta come punto di riferimento per i giovani artisti sardi, nato dalla felice intuizione di Matteo Sanna, ex sindaco e attuale assessore allo spettacolo del comune gallurese. La musica di Inzaina, primo cantante sardo a calcare il palco di Sanremo, ha girato il mondo, come testimoniano le edizioni straniere dei suoi dischi, custodite dall’Archivio.

«Abbiamo voluto colmare un vuoto di identità, una memoria che rischiava di essere persa dopo la scomparsa di Vittorio, nel 2019– ha affermato Sanna – . Come amministrazione, cavalcando il momento del post-covid, uno dei periodi che più hanno creato disagio alla categoria, abbiamo voluto ridare a tanti artisti la possibilità di calcare, gratuitamente, un palco. Per noi, inoltre, sarà un grande onore consegnare un premio a Francesco Demuro, artista sardo che tutto il mondo ci invidia».

Tra i progetti futuri un docufilm su Vittorio Inzaina e uno spazio polivalente per musica e danza. Il sindaco Vittorio Pinducciu.

«È un festival in crescita che, sono sicuro, ci darà molte soddisfazioni anche a livello regionale. Grazie alla sua ispirazione andremo a realizzare le strutture necessarie per creare uno spazio per la formazione artistica dei nostri giovani – ha poi svelato il primo cittadino- Per questo l’edificio dell’ex mattatoio comunale verrà ristrutturato e trasformato per dare vita a uno spazio polifunzionale e polivalente per le arti, all’interno dell’area di un Parco della Musica, naturalmente intitolato a Vittorio Inzaina».

Il Festival, per brani editi ed inediti, è abbinato alle selezioni nazionali di “Casa Sanremo Live Box, Casa Sanremo Campus”: la prima delle tre serate sarà dedicata allo storico Cantabimbo per giovani voci dai 5 ai 16 anni, le seguenti due al Premio Inzaina per partecipanti dai 13 anni. Borse di studio e presentazione alle selezioni Rai di Sanremo Giovani dal terzo al primo classificato; dal primo al 20° posto l’ammissione di diritto a Casa Sanremo Live Box. Inoltre, a 10 giovani selezionati, saranno assegnate altrettante borse di studio messe a disposizione dal consorzio Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo. “Ai giovani, durante il festival, sarà data anche la possibilità di partecipare a Masterclass gratuite– ha poi spiegato il direttore artistico, Giovanni Budroni, illustrando il regolamento del concorso - guidate dalla giornalista Maria Cucca, dal maestro Ciro Barbato e dal discografico della Warner Music Italy, Renato Tanchis. Le serate saranno introdotte, la prima dal Coro Spirito Gioioso di Sassari, le altre dai Bud Brothers. Anche per me è un’onore avere al festival il tenore Demuro, non mi aspettavo l’entusiasmo e la disponibilità che ci ha dimostrato”. Emozionatissima la figlia del cantante gallurese, che ha ereditato il talento paterno.

«Come mio padre non sono di grandissime parole ma mi troverò meglio a cantare – ha detto – Con un amico artista, Alain Pattitoni, troveremo la canzone giusta e ci esibiremo sul palco del Festival. Ringrazio Matteo Sanna per il Premio e l’affetto, e il maestro Budroni per l’impegno. Purtroppo mio padre ha dovuto interrompere troppo presto la sua carriera per via di alcuni interventi alle corde vocali ma il rientro a Telti, per cui aveva un amore sconsiderato, è stato un ritorno agli affetti di amici e famiglia».

Un ricordo del cantante è stato portato anche dal consigliere comunale e nipote del cantante, Gianmario Inzaina; il Festival sarà supportato nella parte organizzativa dalla Proloco di Telti, come sottolineato dalla presidente Marilena Suelzu. Le domande di iscrizione, entro il 30 luglio 2025, e le ulteriori informazioni sono scaricabili dal sito del Comune.

