Mentre il caldo crescente ci spinge tutti al mare, il teatro per famiglie non perde tempo per un ultimo saluto: si avvia così al gran finale la rassegna "Teatro e Marmellata", con gli ultimi due appuntamenti ospitati ancora una volta al Teatro del Segno di via Quintino Sella, a Cagliari. Prima toccherà a "Sicuro?... Sicuro!", in una rivistazione del Pinocchio di Collodi in scena giovedì 25 alle 17:30, con il successivo "Regolimondo" – inizialmente previsto come primo spettacolo e poi slittato – che vedrà finalmente i sipari alzati per il 2 luglio, sempre alla stessa ora.

Con l'appropriato sottotitolo de "Le nuovissime avventure di Pinocchio", la pièce in programma questa settimana vedrà sul palco le autrici e intrepreti Silvia Cattoi e Cinzia Piras, accompagnate da Simone Pistis all'organetto: e come spiega Cattoi, l'idea riprende il capolavoro collodiano per creare nuove avventure con protagonista il magico e commovente burattino. Ma anche il tema centrale diverge dall'originale: ciascuna delle storie ruota infatti al concetto di sicurezza in ogni ambito della vita, nell'idea di raccontare ai più piccoli quanto sia prezioso il nostro corpo e quanto sia importante prendersene cura.

Un messaggio trasmesso con il gioco e il divertimento, che rilegge le classiche peripezie di Pinocchio in disparate questioni del nostro tempo, tra il serio e il faceto. E che si è avvalsa della collaborazione di Sergio Cadeddu, Ennio Ruffolo e Juri Piroddi – che cura anche il disegno luci – e dei costumi tessuti da Francesca Pischedda e Anna Rita Ruggeri, con Luciano Barrili che ha realizzato la celebre marionetta di legno in una produzione Rossolevante.

"Regolimondo" è invece un'idea del regista Giuseppe Ligios e dell'attrice Marina Serra, interprete sul palco insieme a Giovanni Trudu e Antonello Foddis per la compagnia Teatro d'Inverno. Lo spettacolo ha come protagonista Elia, ragazzino vivace e curioso che, al ritorno scolastico dalle vacanze estive, conosce il nuovo compagno di classe Andrea: con il quale, dopo aver indagato insieme su un misterioso libro, finiscono risucchiati dallo stesso tomo e trasportati in un magico mondo, o meglio, un "Regolimondo". Qui, i colori, la musica e i giochi sono banditi e tutto è deciso dall'androide Regola De Regolis, sotto il motto “lavorare per produrre e produrre per consumare”. Elia e Andrea cercheranno allora di ritrovare il libro, l'unico portale che può riportarli a casa, tra prove inattese e un gran coraggio tutto da scoprire: un'epica avventura fantasy e sci-fi che emozionerà i piccini, ma farà anche riflettere gli adulti.

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