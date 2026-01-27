Era già scritto nelle linee programmatiche dell’amministrazione comunale di Stintino e, grazie a un finanziamento regionale, il Comune ha attivato lo sportello "Punto digitale facile” capace di offrire formazione e assistenza gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali come Spid, pagamenti online, smartphone e computer.

Lo sportello verrà aperto, presso la biblioteca comunale in Piazza dei 45, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle13.30, nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30, e il martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30. Per le persone con difficoltà motorie o di spostamento è prevista la possibilità di assistenza domiciliare.

L'obiettivo è quello di andare incontro ai cittadini con minori competenze digitali e offrire loro un supporto formativo totalmente gratuito. Le persone anziane o con ridotta mobilità, che non possono recarsi allo sportello, potranno richiedere il servizio di facilitazione presso il loro domicilio.

A breve verrà organizzato anche un incontro aperto alla cittadinanza per raccogliere richieste ed esigenze, così da programmare eventi e attività formative su misura, dedicati ai temi di reale interesse della popolazione.





