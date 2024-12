Il Comune di Sorso accende le festività natalizie con le iniziative dedicate ai più piccoli. Lunedì 23 dicembre a partire dalle 16 cominciano gli eventi fino a tarda sera per i bambini che potranno godere dell’atmosfera magica del Palazzo di Babbo Natale.

All’interno, ad accoglierli, ci saranno i personaggi Disney. Saranno Minnie e Topolino, Paperino e Paperina ad aprire le porte del Palazzo Baronale vestito a festa, per accogliere i bimbi che potranno prendere parte a tante attività nel Biscottificio di Natale e nella sala di Babbo Natale, e potranno assistere agli spettacoli con ballerine ed elfette o scatenarsi nella baby dance con la maestra Sabrina.

Non mancheranno incontri e foto con le mascotte Bing, Stich, Masha e Pippo, Minnie, Topolino, Paperino e Paperina. In programma anche il grande spettacolo di magia, per poi chiudere in musica e balli con Dj Zella e le elfette. Sono previste foto ricordo con il vecchio dalla barba bianca.

