Giovedì 10 settembre alle 21, la manifestazione itinerante del Festival delle Bellezze farà tappa a Sorso per l’undicesimo appuntamento della sua terza edizione, in una cornice ricca di storia, identità e fascino.Ospite della serata sarà il soprano Maria Grazia Colombino raffinata interprete del repertorio lirico e sacro, che presenterà il recital “Opera in Romagna”, accompagnata al pianoforte dalla pianista Ksenia Nikitina. Coreografia d’eccezione per la serata di musica, arte e bellezza, sarà l’antico Anfiteatro della Billellera, nello spiazzo antistante la storica fontana. Il sito monumentale della Billellera, restituito alla città dopo importanti interventi di recupero e riqualificazione rappresenta uno dei luoghi simbolo della tradizione, della cultura e dell’identità sorsese: uno spazio di straordinario pregio storico e architettonico, profondamente radicato nella memoria collettiva e nel senso di appartenenza della comunità di Sorso. Ad aprire lsarà la Corale Studentesca "Città di Sassari" diretta dal Maestro Vincenzo Cossu, con un programma che spazierà tra celebri brani pop internazionali e italiani e musiche della tradizione sarda. Collabora alla realizzazione dell’11ª tappa la Pizzeria La Roccia, che per l’occasione allestirà uno stand dedicato alle degustazioni enogastronomiche. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Sorso.

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