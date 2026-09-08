Proseguono gli incontri culturali e di spettacolo organizzati dalla Pro Loco di Soleminis e inseriti nel cartellone estivo. Due gli appuntamenti in programma questa settimana dedicati al teatro e al cabaret.

Domani, alle 21, in Piazza Berlinguer, la Compagnia teatrale Doliense, una delle più longeve in Sardegna con 44 anni di attività alle spalle, mette in scena la commedia in lingua sarda “Is ganas de Don Peppi” di Giovanni Enna.

Venerdì alle 20.30, sempre in piazza Berlinguer, spazio al puro divertimento con lo spettacolo “Ridi che ti passa”, serata di cabaret con barzellettieri allo sbaraglio, numeri di magia e tanto altro. Presentano Francesco Porcu e Manuela Baraglia. Ingresso libero per entrambe le serate.

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