“Atlantidei” è il disco del debutto di EIC Eden Inverted Collective. L'originale quintetto mette insieme Zoe Pia, artista di Mogoro, clarinettista e suonatrice-sperimentatrice di launeddas, nonché compositrice di matrice jazz che spazia anche nell'elettronica, con quattro percussionisti: Mattia Pia, Paolo Nocentini (Professori titolari della Fondazione Arena di Verona), Nicola Ciccarelli e Carlo Alberto Chittolina (Professori ospiti della Fondazione Arena di Verona).

Il quintetto è in partenza per il Giappone. Effettuerà un tour di cinque tappe, con il sostegno di SIAE Per Chi Crea, per presentare l'album: 16 settembre - Keystone Club, Tokyo; 18 settembre - Nichie Hall, Nagoya; 20 settembre - KOKO Plaza, Osaka; 21 settembre- Piazza Hotel Cento, Nara; 23 settembre - BOT Hall, Kobe.

“Atlantidei” è un viaggio nel tempo e nello spazio. Un tempo storico e immaginario, di musiche reali e reinventate, uno spazio che non è solo geografico, ma è anche una rete di melodie, timbri e ritmi che tessono un luogo vivo e fantastico. «Atlantidei» è anche il mito della musica.s.

Ispirato dalla visione della mostra Post–Eden degli artisti Luca Zarattini e Denis Riva (autori della copertina), l’album indaga il rapporto fra uomo e natura, immaginando dei nuovi mondi frutto del dialogo tra antico e nuovo, alla ricerca di un equilibrio che sia di stimolo all’immaginazione. Il parco strumentale utilizzato è quanto mai esteso, e le percussioni combinate con le ance di Zoe Pia creano immaginifici paesaggi sonori.

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