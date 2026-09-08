Anche quest’anno inizio settembre si accompagna, per bambini e ragazzi tra i 6 e gli 11 anni, a un’occasione di gioco e creatività. Il Museo Diocesano Arborense ha infatti dato il via alla settima edizione de “La Fabbrica dell’arte”, il ciclo di laboratori pensato per accogliere l’inizio dell’anno scolastico con tanti laboratori artistici. L’iniziativa si sviluppa in cinque giornate, ciascuna dedicata a un linguaggio espressivo diverso, con appuntamento tutte le mattine dalle 9 alle 13 e accoglienza a partire dalle 8.30. Il programma è partito con “L’arca prende forma”, laboratorio di modellazione con la plastilina condotto da Monica Tronci, seguito da “Il Museo si mette in scena”, un percorso di animazione teatrale guidato da Sara Dessena. Domani, mercoledì 9 settembre, sarà la volta di “Fili in gioco”, dedicato alla tessitura con Marcella Sanna. Giovedì, poi, spazio al colore con “Tutti pazzi per il colore!”, laboratorio di disegno curato da Gianluigi Concas. La settimana si chiuderà venerdì con “Suonami una storia...!”, un’esperienza musicale guidata da Ottavio Farci. A raccontare lo spirito dell’iniziativa è la direttrice del Museo Diocesano Arborense, Silvia Oppo, che sottolinea il valore di un progetto capace di intrecciare cultura, gioco e sostegno alle famiglie: «"La Fabbrica dell’arte" nasce come un modo concreto per sostenere le famiglie prima del rientro a scuola, offrendo ai più piccoli un luogo sicuro e stimolante dove poter imparare a fare comunità, a collaborare, a mettersi in gioco insieme agli altri, scoprendo che l’arte può essere anche un momento di puro divertimento». Con la sua settima edizione, “La Fabbrica dell’arte” si conferma dunque un appuntamento ormai consolidato nel panorama delle attività educative del territorio, capace di unire la dimensione ludica a quella formativa e di trasformare gli spazi museali in un laboratorio permanente di crescita per i più giovani.

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