Una serata all’insegna della musica e della solidarietà. Venerdì prossimo alle 21, negli spazi di Villa De Villa, è in programma il concerto benefico “Musica che unisce” organizzato dal Coro Femminile di Punto Musica in collaborazione con l’associazione “Salute Donna Odv” per sostenere i malati oncologici.

Prima del concerto le dottoresse Francesca Bruder e Rita Grazietti, rispettivamente direttore scientifico e presidente della sezione Sardegna di Salute Donna, illustreranno le attività dell’associazione e parleranno dell’importanza delle iniziative benefiche per favorire la ricerca. Salute Donna, fondata a Milano nel 1994 per volontà di Annamaria Mancuso dopo un lungo percorso di cura per un tumore al seno, manda avanti da oltre 30 anni progetti e iniziative per aiutare i pazienti ad affrontare al meglio la malattia. L’associazione è impegnata anche in attività di informazione e prevenzione. Il ricavato della serata andrà a sostegno dei malati oncologici. Per informazioni e prenotazione si possono chiamare i numeri di telefono 3483773601 e 3339609438. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

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