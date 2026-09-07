Un mese di appuntamenti dedicati alla pace, declinata attraverso cultura, riflessione, testimonianze e musica. Dopo la proclamazione di Alghero come “Città della Pace”, l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni e alle realtà culturali del territorio, presenta un calendario di iniziative aperte alla cittadinanza. Il percorso, avviato lo scorso fine settimana con il Festival IT.A.CÀ, entrerà nel vivo il 10 settembre.

«La differenza tra una pace dichiarata, narrata e una pace reale la fa l’assunzione di responsabilità individuale e collettiva», ha spiegato il sindaco Raimondo Cacciotto durante la presentazione.

«Alghero Città della Pace non è uno slogan o un contenitore vuoto, ma una realtà viva che, attraverso iniziative, progetti e percorsi di sensibilizzazione, lavora per tessere i fili di una società più giusta».

Il primo appuntamento è giovedì 10 settembre alle 20, nel piazzale del campanile della chiesa della Mercede, con “Magnifica Humanitas”. Al centro dell’incontro la riflessione sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, con Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, e Luigi Tiana, abate del Monastero di San Pietro di Sorres. A guidare il dialogo sarà il giornalista Gianni Garrucciu, mentre Erika Pirina coordinerà le domande del pubblico. Dall’11 settembre al 5 ottobre, Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, ospiterà invece la mostra “Nostro Fratello d’Assisi – Storia di un’esperienza di Dio. San Francesco a fumetti”, curata dall’associazione Genera, con una selezione di opere dedicate alla figura del santo. Sempre l’11 e 12 settembre, nella sala conferenze del Quarter, si terrà il convegno internazionale “Klaus Hemmerle e la vita nuova del pensiero”, promosso dall’Associazione Volontari per la Biblioteca di San Michele ODV. Tra i partecipanti il senatore Graziano Delrio, monsignor Piero Coda, docenti universitari e teologi provenienti da diversi Paesi europei. Spazio alla musica il 20 settembre alle 19 con “Note di Pace”, iniziativa dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi e della Pro Loco Alghero. L’apertura sarà affidata alle imbarcazioni a vela latina che arriveranno dal mare con a bordo anche musicisti della Banda Antonio Dalerci. A seguire, un concerto su un peschereccio con Raimondo Dore, Salvatore Maltana, Massimo Russino e Anna Vilardi. Il percorso si concluderà il 22 ottobre con la Giornata Giubilare, dedicata alla rievocazione storica dell’arrivo dei frati minori conventuali ad Alghero, tra incontri, celebrazioni e iniziative in onore di San Francesco. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

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