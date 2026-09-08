Santa Maria Coghinas si prepara a vivere quattro giorni di festa, musica, tradizione e divertimento. Dal 18 al 21 settembre è in programma la Festa Madonna delle Grazie, organizzata dal Comitato Giovani Cuzinesi presso il campo sportivo comunale. Venerdì 18 settembre dopo l’apertura del bar in musica, alle 21.30 arrivano gli Stargazers – Hard Rock Band, pronti a far vivere una serata tutta da cantare e ballare con il loro sound rock e a seguire il DJ Set. Sabato 19 sarà una serata ricca di spettacolo e musica con l’Ignazio Deligia Show, il Sueno de Ibiza con DJ Spyne e Leonardo Greco e, a seguire, il format Cono Latino. Domenica 20 settembre spazio alla tradizione con le processioni e la Santa Messa con processione alle ore 9 e Santa Messa alle 11. In serata alle 22 il palco si accenderà per uno degli appuntamenti più attesi con l’artista Enrico Nigiotti, cantautore dalla voce intensa e inconfondibile, che accompagnerà il pubblico con le sue canzoni e le sue emozioni. E dopo il concerto, si continua a far festa con DJ Omar. Lunedì 21 si chiude in allegria con i giochi per bambini e l’estrazione della lotteria.

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