Venerdì 11 settembre, alle 18, negli spazi dell’ex Montegranatico, in via Municipio 2 a Baradili, si terrà un dibattito dedicato al tema della disabilità. Appuntamento che chiuderà la mostra fotografica “Diversamente uguale”, ospitata per due mesi negli stessi spazi. Un progetto del giornalista e fotoreporter Maurizio Melis, grazie ad “Arka-Eventi Culturali”, sposato dal Consorzio Turistico Due Giare e grazie all’ospitalità dell’amministrazione di Baradili. Nei mesi estivi l’esposizione ha scardinato tanti luoghi comuni su questo tema. Gli scatti di Melis hanno acceso i riflettori su questa realtà non semplice, fatta di mille sfumature, di vette e immancabili abissi, un percorso ripido, che può essere retto solo dall’amore.

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