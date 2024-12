Venerdi 13 dicembre nel teatro Civico di Sinnai alle ore 20,30 si terrà un concerto a "bande unite”, con replica sabato 14 presso l'Aula magna dell'Istituto Comprensivo di Dolianova, con ingresso libero.

È un progetto delle due bande musicali di Sinnai e Dolianova rispettivamente dirette dai maestri Lorenzo Pussceddu e Roberta Deiana.

Circa 70 elementi, riuniti per l'occasione, eseguiranno la Sinfonia in 4 movimenti "The Divine Comedy", del compositore americano Robert W. Smith e la voce narrante di Paolo Giacobbe.

Ad un anno dalla sua scomparsa l'associazione ha ritenuto di dedicare questo concerto alla memoria di Robert Smith, che nel 1998 fu invitato a Sinnai per dirigere la "Giuseppe Verdi" in occasione della prima esecuzione in Europa della sua “The Divine Comedy”.

© Riproduzione riservata