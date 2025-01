Il Comune di Siapiccia ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa e fino ad un massimo di 15mila a beneficiario, per l’acquisto o ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono nel paese la propria residenza. L’intervento è inserito all’interno delle disposizioni messe in campo dalla Regione in materia di contrasto allo spopolamento. A disposizione dell'amministrazione comunale, in arrivo dalla Regione, ci saranno 40.900 euro circa.

La modulistica per la presentazione della richiesta è disponibile nel sito istituzionale dell’ente e presso gli uffici comunali. L’istanza, invece, potrà essere presentata, entro il 15 marzo, a mano (presso l’Ufficio Protocollo) o via Pec (amministrativo@comune.siapiccia.or.it).

