“Un’Isola. La sua magia e il suo incanto. Una Sardegna che da sempre emana fascino e incuriosisce per la sua storia millenaria ma soprattutto per i miti e le leggende di cui è sempre stata protagonista”.

E proprio di curiosità, miti, aneddoti, leggende, tradizioni e cultura si parlerà nella rassegna che si svolgerà a Settimo San Pietro, dal 12 al 15 Settembre 2024. La particolarità della rassegna organizzata dall’Associazione Archeoculturale Jenna Arcana Onlus ( presieduta da Paola Palmas), è rappresentata dalla pluralità dei siti che ospiteranno le varie serate: Casa Baldussi il 12 settembre per la serata d’apertura dedicata alla case campidanesi; la chiesa campestre di San Giovanni per la serata del 13 settembre; Casa Dessy per le giornate del 14 e 15 settembre.

Tanti gli ospiti che interverranno durante l’evento, da Alceo Vado, a Tonino Bussu,Luigi Sanciu, Davide Meloni, Gianpaolo Demartis, Claudia Zedda, Emanuela Katya Pilloni per concludere con Augusto Marini, Aldo Cinus e Mariano Staffa, Coro polifonico maschile S’Arrodia, per citare solo alcuni dei partecipanti.

All’interno dell’evento una mostra fotografica realizzata da Claudio Mura dal titolo “ Paesaggi di Memoria” dedicata a Settimo dagli anni 30 agli 60.

Menzione speciale sulla giornata del 13 mattina nella quale si parlerà di transizione energetica, con un convegno aperto a tutta la popolazione e che si terrà presso l’aula consiliare del comune di Settimo San Pietro.

L’evento vede la collaborazione del gruppo folk s’acua e Dolus e di Davide Piga e la sua Harvest Sardinian Craaft Beer, col patrocinio del comune di Settimo San Pietro.

L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è libera e gratuita.

