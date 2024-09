Otto giorni tra riti religiosi ed eventi culturali. Nei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 settembre, Stintino sarà animato da manifestazioni e processioni in onore della Beata Vergine della Difesa.

Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle manifestazioni, l’amministrazione comunale ha predisposto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Si comincia da domani, mercoledì 4 settembre, con i giochi per bambini. Dalle 14 alle 20, sarà vietata la sosta e la circolazione dei veicoli in via Sassari, tra via XXI Aprile e via A. Vespucci. Giovedì 5alle ore 21.30 nella piazza dei 45, in scena i Musicanti Dj Efvs, mentre venerdì 6 sarà la volta del musicista Beppe Dettori e a seguire il dj Madd. Sabato 7 i riti avranno inizio con la messa alle 18 in largo Cala d’Oliva, a seguire il concerto bandistico e la serata musicale “Nostalgia anni ‘90”.

Domenica 8 settembre, appuntamento con la processione religiosa in onire della santa patrona. Alle 10 è prevista la santa messa seguita dal Palio Remiero, in programma a mezzogiorno sempre sul lungomare Colombo, e alle 16.30 inizio delle funzioni religiose, con benedizione al monumento del Caduti e processione a mare. Alle 21.30 lo spettacolo pirotecnico nella Piazza dei 45 che ospiterà il cnoncerto degli Zero Assoluto.

