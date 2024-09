A Senorbì Senor Beer Fest è la rassegna estiva all’insegna del cibo di qualità, delle birre artigianali, della buona musica e dell’intrattenimento. L’iniziativa è promossa dalla Consulta giovanile di Senorbì con il patrocinio del Comune e dell’Unione dei Comuni della Trexenta e in collaborazione con la Pro loco, le associazioni di volontariato Confraternita della Misericordia e Protezione civile Sant’Isidoro. Fondamentale anche il supporto di numerose attività commerciali della cittadina nel cuore della Trexenta.

Appuntamento domani, sabato 7 settembre, nel parco di Santa Mariedda, per quella che anno dopo anno si conferma una vera e propria festa con musica dal vivo, street food e ottima birra da condividere con la famiglia e gli amici. Alle 17 l’apertura degli stand, alle 18 animazione e giochi per bambini a cura di Rossano Erriu e del suo gruppo Let’s Rox Animazione, alle 19 al via l’intrattenimento musicale con il dj set, alle 21 il concerto dal vivo di Toy Hammer, alle 22 tributo agli 883 con lo spettacolo “Tieni il tempo”. Si andrà avanti oltre mezzanotte con la partecipazione di Etien dj e Sonny dj.

La Consulta dei giovani nasce per favorire la partecipazione dei ragazzi alle iniziative civiche promosse nel centro della Trexenta. Il presidente è Riccardo Usai. Diverse, e tutte di grande successo, anche le attività ricreative e di svasgo promosse in particolare negli ultimi due anni, dopo la piena ripresa della socialità che era stata interrota bruscamente per l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19.

