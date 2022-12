Sarà un Natale ricco di avvenimenti quello proposto dal comune di Sennori in sinergia con le associazioni locali giochi sfide e divertimento in compagnia delle animatrici del Centro di Aggregazione.

Sabato 10 dicembre, dalle 16.30, giochi con Animazione e truccabimbi presso il piazzale del Centro Culturale. A seguire serata musicale con gli Schmis e Dj Set.

Domenica 11 alle 17.30, ci sarà la proiezione di un film presso il centro culturale.Giovedì 15 dicembre, la protagonista sarà la biblioteca dove, dalle 17, ci saranno “I vestiti di Babbo Natale”,

Vasto il programma della giornata del 16 dicembre: in biblioteca ci sarà il villaggio di Babbo, così come nel piazzale del Centro culturale. Inoltre la Pro loco inugurerà i presepi dei bambini dell’Istituto Comprensivo di Sennori, Centro Culturale. Sabato 17 dicembre la Pro loco, in collaborazione con La Consulta Giovanile, organizza “Nadale in Carrela” la notte bianca, con un concerto in Piazza D’Annunzio, animatore e truccabimbi, e tanto altro per le vie del paese. Domenica 18 dicembre alle 17.30 si torna al Centro culturale per il Cineforum.

Martedì 20 e mercoledì 2i dicembre, alle 20, spazio ai concerti dell’stituto comprensivo di Sennori

Giovedì 22 dicembre, presso la Biblioteca Comunale, alle 17, andranno in scena "Le Campane di Natale”, letture e laboratorio creativo per bambini dai 7 agli 11 anni. Venerdì 23 dicembre alle 20, l'Auditorium del Centro Culturale ospiterà il concerto di Natale del Coro delle Voci Bianche di Sennori e della Banda Musicale di Sennori. Sabato 24 dicembre il Babbo Natale della Pro loco consegnerà i regali.

Giovedì 29 dicembre, in biblioteca, ci si potrà cimentare nella “Bibliotombola”. Venerdì 30 dicembre dalle 20, nella Chiesa di San Basilio Magno, è in programma la terza rassegna corale “Tonino Rubattu”. Nel mese di gennaio ci sarà una tre giorni dedicata alla Befana.

