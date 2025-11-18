Sarroch, una visita guidata in sardo per conoscere BosaAppuntamento il 29 novembre con la gita organizzata da progetto “Sa Costera Chistionat in Sardu”
Alla scoperta di Bosa per ammirare le bellezze del paese con l’ausilio di una visita guidata in lingua sarda: il 29 novembre si terrà la gita organizzata nell’ambito del progetto “Sa Costera Chistionat in Sardu”, di cui il Comune di Sarroch è capofila.
La partenza è prevista per 7,30 dal Centro di aggregazione sociale, mentre il rientro è fissato per le 19. Durante la giornata si visiteranno il centro storico di Bosa, la cattedrale, il castello di Serravalle e le antiche concerie, accompagnati da una guida che parlerà esclusivamente in lingua sarda.
Alla visita guidata potranno partecipare un massimo di 50 persone, con priorità per i residenti di Sarroch. Se avanzeranno dei posti, si estenderà la partecipazione anche ai residenti di altri comuni.
Per partecipare alla gita – che prevede costi di trasporto, biglietti d’ingresso e visita guidata interamente gratuiti – è necessario prenotarsi attraverso il sito web del Comune entro il 26 novembre.