Alla scoperta di Bosa per ammirare le bellezze del paese con l’ausilio di una visita guidata in lingua sarda: il 29 novembre si terrà la gita organizzata nell’ambito del progetto “Sa Costera Chistionat in Sardu”, di cui il Comune di Sarroch è capofila.

La partenza è prevista per 7,30 dal Centro di aggregazione sociale, mentre il rientro è fissato per le 19. Durante la giornata si visiteranno il centro storico di Bosa, la cattedrale, il castello di Serravalle e le antiche concerie, accompagnati da una guida che parlerà esclusivamente in lingua sarda.

Alla visita guidata potranno partecipare un massimo di 50 persone, con priorità per i residenti di Sarroch. Se avanzeranno dei posti, si estenderà la partecipazione anche ai residenti di altri comuni.

Per partecipare alla gita – che prevede costi di trasporto, biglietti d’ingresso e visita guidata interamente gratuiti – è necessario prenotarsi attraverso il sito web del Comune entro il 26 novembre.

