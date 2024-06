È tutto pronto a Santa Giusta per la ciclopedalata promossa dalla sezione Avis locale, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 30 giugno, alle 8. Il ritrovo dei partecipanti sarà come sempre nel piazzale Open Space. È lì che gli organizzatori distribuiranno le magliette.

Si parte alle nove. I ciclisti si muoveranno verso via Giovanni XXIII, Cuccuru e Portu e via Parigi, fino al Porto Industriale. Poi si riprenderà per la strada per Santa Giusta per arrivare al boschetto comunale fronte Anap, dove, alle 13, si svolgerà il pranzo con prodotti tipici locali, offerto dall’Avis.

È possibile iscriversi fino alla mattina di domani al Bar Bonny, di via Giovanni XXIII, e al Bar Grillo, in via Garibaldi.

