È iniziata a San Vito la 32esima edizione della sagra de Sa Pratzira e de Sa Petza de Craba, uno degli eventi clou dell’estate del Sarrabus. La serata principale è in programma sabato 27 luglio a partire dalle 20.30 in piazza Funtana Iri con la distribuzione, appunto, di pratziras e carne di capra arrosto. Non mancheranno concerti, musica ed eventi culturali. Attrazioni anche stasera con animazione per bambini, terzo torneo de Sa Murra Sarrabese e Dj set di Alessietto.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di San Vito con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione del comitato Santa Maria. La sagra rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni culinarie locali. Ogni anno i turisti che scelgono San Vito (grazie anche alla sagra) sono sempre più numerosi.

