Vino, cibo e buona musica. È tutto pronto a Dolianova per la seconda edizione della Sagra del Vino Novello in programma il 9 novembre in Piazza Europa. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione San Michele Arcangelo e dai volontari di Parteolla Soccorso, sono attese decine di espositori che proporranno ai visitatori le eccellenze del territorio (vino, olio, pane, dolci e formaggi) e le creazioni dell’artigianato.

La rassegna aprirà i battenti alle 10 con la visita agli stand e le degustazioni che andranno avanti per tutta la giornata. Nel pomeriggio alle 16.30 l’esibizione del gruppo Sonus de Beranu, dei cori polifonici “Sa Defenza” di Donori, “Kellarious” di Selargius e dell’artista Michele Angius. Alle 21 intrattenimento musicale con Dj Lukarne.

Per ragioni di sicurezza ed esigenze organizzative il Comune ha istituito il divieto di transito e di fermata nell’area di sosta di Piazza Brigata Sassari e stabilito il divieto di fermata in entrambi i lati in viale Europa dalle 7 alle 24 del 9 novembre.

© Riproduzione riservata