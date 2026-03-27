La delegazione di Porto Torres dell’Asd Progetto Filippide vola a Roma in occasione della partecipazione alla “Run for autism internazional 2026”. Il sindaco Massimo Mulas, insieme all’assessora allo Sport e alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto e tutta l’Amministrazione Comunale rivolgono un grande in bocca al lupo all’associazione che sarà una delle protagoniste della manifestazione sportiva internazionale che si terrà a Roma il prossimo 12 aprile.

Anche quest’anno, gli atleti turritani con disabilità e i loro accompagnatori prenderanno parte a questo importante evento, misurandosi nelle prove competitiva da 10 chilometri non competitiva da 5 km lungo le strade della capitale, da piazza Bocca della verità, passando per I Fori Imperiali, il Colosseo e tanti altri monumenti di ineguagliabile bellezza. L’Amministrazione esprime apprezzamento per il costante impegno del Progetto Filippide che, attraverso lo sport, persegue l’obiettivo fondamentale della piena inclusione sociale e della consapevolezza sull’autismo.

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