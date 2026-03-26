Ruinas, un laboratorio dedicato alla lavorazione delle palmeAppuntamento venerdì 27 e sabato 28 marzo
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A Ruinas si attende la festività di Pasqua con alcune iniziative all’insegna della tradizione del periodo.
Organizzato dalla Pro loco, in concomitanza con la domenica dedicata alla benedizione delle Palme, che segna anche l’inizio della settimana santa, un laboratorio a tema, dedicato proprio alla lavorazione delle palme.
Nei locali del Centro Sociale del paese, venerdì 27 e sabato 28 marzo, un appuntamento aperto a coloro che vogliono imparare un’usanza da non disperdere, a partire dalle 15.