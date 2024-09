Domani sotto le stelle al giardino di Casa Piga a intrattenere gli ospiti, dalle 20 in via Delle More, 44 a Sant’Isidoro sarà la performance di Andrea Andrillo che proporrà il suo album “Fortunate possibilità”, un lavoro a quattro mani con la poetessa Alessandra Fanti.

Ma domani sarà l’occasione, per chi ancora non lo avesse fatto, anche per firmare la proposta di legge “Pratobello24” contro la speculazione energetica nell’Isola.

Il cantautore, condivide, collabora e canta, come si faceva un tempo, quando il mondo, si dice, era più felice e pieno di speranza. l suo percorso artistico abbia avuto inizio nel Natale del 2015 con un concerto acustico nel Nuraghe Santa Barbara di Villanova Truschedu, in Sardegna. Tuttavia, le radici della sua carriera risalgono a prima del 2015, quando faceva parte del gruppo di poesia “mobile” Matitate, portando poesia e musica in luoghi insoliti.

È necessario prenotare al 347.7338427 (Michela) o al 338.3623510 (Cesare) per garantire la propria presenza. L’evento, come di consueto, sarà accompagnato da una cena conviviale, dove ogni partecipante è invitato a portare una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'impegno verso la sostenibilità ambientale, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato, incoraggiando l'uso di stoviglie riutilizzabili. Questo approccio non solo promuove il rispetto per l'ambiente ma crea anche un'atmosfera di convivialità e scambio culturale.

