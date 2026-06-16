Prende il via domani a Pula una nuova edizione di “Mercoledì Bimbi”, la rassegna dedicata ai più piccoli promossa dall’assessorato comunale al Turismo e Spettacolo in collaborazione con la Proloco di Pula.

Dopo il successo registrato nella scorsa stagione, l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare l’iniziativa, confermando il proprio impegno nel sostenere eventi rivolti alle famiglie e ai bambini. L’obiettivo è quello di offrire occasioni di svago e socializzazione, contribuendo allo stesso tempo ad animare il centro cittadino e ad arricchire il calendario delle manifestazioni estive.

Il primo appuntamento della rassegna sarà il “Barbie Party”, in programma a partire dalle 21 in Piazza del Popolo.

La serata proporrà numerose attività pensate per il divertimento dei più piccoli: glitter per viso e capelli, un laboratorio dedicato alla realizzazione di braccialetti, una sfilata di moda, un photo booth per scattare fotografie ricordo a tema Barbie, oltre a baby dance, balli di gruppo, mini disco e sessioni di Just Dance.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di una rassegna che accompagnerà l’estate pulese con eventi dedicati all’intrattenimento dei bambini e delle loro famiglie.

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