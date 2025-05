C’è tempo fino alla mezzanotte del 2 Giugno per partecipare alla seconda edizione del premio Ichnusa Legnami, ideato dall’imprenditore Aldo Addis. Grande appassionato di filosofia, dall’anno scorso ha messo in campo un concorso con l’obiettivo di stimolare gli adolescenti al confronto e al pensiero critico. «È un incentivo alla riflessione su temi attuali – ricorda Addis – io non ho avuto figli e proprio per questo ho pensato di dare così un piccolo contributo ai nostri ragazzi e alla vita culturale della nostra città”. Rivolto agli studenti delle superiori cittadine, dal secondo anno in poi, il tema scelto è “Vita reale e vita virtuale ”. A giovani è chiesta una riflessione “sulle nuove possibilità offerte dalla tecnologia on line e dai social che consentono un potenziamento delle possibilità di comunicazione e una facilità di accesso alle informazioni impensabile fino a pochi decenni fa ma allo stesso tempo comportano anche rischi di manipolazione”. Ammessi elaborati di diverse forme e stili: scritto (poesia, racconto, saggio, bozzetto teatrale) massimo 4.000 battute (spazi inclusi) in formato PDF; fotografia con massimo 3 immagini, a colori o bianco e nero, formato JPG o PNG; video di massimo 5 minuti, in formato MP4. Le opere saranno, poi, valutate in forma anonima da una commissione qualificata secondo criteri di originalità, aderenza al tema, qualità espressiva e comunicativa. Rispetto alla precedente edizione sono cinque i premi in denaro messi in palio, dal quinto al primo posto. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 settembre 2025, introdotta dall’antropologo Bachisio Bandinu e da Cristina Ricci, presidente ACIT Olbia.

