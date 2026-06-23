Venerdì 26 giugno, alle 19, nella Sala Polifunzionale del Comune di Pau, si terrà l'inaugurazione della nuova collezione mineralogica allestita all'interno del “Ceas Pau Parco dell'ossidiana”. Mostra dal significato speciale, in quanto è interamente dedicata a Gianni Atzori, che ha dedicato la vita, con amore e profondo studio, alla scoperta delle rocce e dei minerali più rari. Grazie al generoso gesto della famiglia Atzori, che ha donato al nostro Comune una parte di questa immensa e preziosa collezione, quello studio sarà aperto a tutti. ​Comune e CEAS hanno curato l'allestimento con l'obiettivo di dare una “casa” a questi tesori e restituirli alla comunità, valorizzandoli. Oltre all’inaugurazione è in programma anche un incontro divulgativo e la visita alla collezione dedicata ad Atzori. “Affiancare la ricchezza geologica di questi minerali a un patrimonio archeologico già fortemente valorizzato ci consente di promuovere un territorio ricchissimo – commenta la sindaca Alessia Valente - riconoscendogli finalmente il ruolo che merita. Il nostro obiettivo è dare al turista un'esperienza completa e unica, capace di far dialogare la cultura, l'arte e la storia della Terra”.

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