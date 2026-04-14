Pau, contributi a Enti, Associazioni e FondazioniDomande entro il 24 aprile
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Il Comune di Pau, nei giorni scorsi, ha pubblicato un avviso relativo alla concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Fondazioni per l'annualità 2026. In particolare, le istanze sono rivolto a vari ambiti, come quelli dei settori culturale e dei beni artistici, storici e archeologici, sportivo, ricreativo e del tempo libero, turistico, dello sviluppo economico e promozione del territorio, ambientale e delle attività umanitarie. Le domande potranno essere presentate, secondo il modulo predisposto dall’ente, entro il 24 aprile, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite posta elettronica (servizisociali@comune.pau.or.it o protocollo@comune.pau.or.it) o via PEC (procollo.pau@legalmail.it o comune.pau@legalmail.it). Il contributo potrà essere concesso per un importo massimo di 1.500 euro, nel limite delle risorse disponibili.