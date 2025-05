«Una giornata a contatto con la Natura, alla ricerca del miglior scatto per fotografare la straordinaria biodiversità dell’ecosistema marino e costiero»: è quanto organizzato dal Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” per domenica 18 maggio, a Palau. La formula è semplice: camminare insieme lungo la costa, esprimendo in immagini l’ampia ricchezza naturalistica del territorio e il desiderio di mantenerlo intatto per le prossime generazioni.

«Durante l’escursione i fotografi ecosensibili – scrivono gli organizzatori - inquadreranno con i loro obiettivi lepri e marangoni, fiori di ginestra ed elicriso, esplorando rocce, cavità naturali e tafoni, spiagge e distese di Posidonia oceanica. Il tutto in punta di piedi, armati unicamente di macchine fotografiche, senza recar disturbo agli animali e alle piante che si incontrano lungo il percorso».

L’appuntamento è dunque per domenica 18 maggio alle ore 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. L’escursione, della durata di quattro ore, si snoderà lungo Cala Scilla, le spiagge di Talmone, Punta Don Diego, la Batteria militare, la torretta di osservazione di Monte Don Diego, i prati a pascolo verso Cala di Trana, le dune di Cala di Trana, il sentiero verso Punta Sardegna, la spiaggia della Contessa, il faro di Punta Sardegna. Le immagini saranno pubblicate sui profili Instagram e Facebook degli “Amici di Talmone”, dove avverrà la votazione fino a domenica 1 giugno e saranno scelte le tre fotografie che hanno ottenuto maggiori consensi e apprezzamento.

La partecipazione a questo trekking ecosostenibile è gratuita, ma i posti sono limitati e quindi è richiesta per tempo l’iscrizione sulla pagina Instagram o Facebook degli “Amici di Talmone”. Ci si può iscrivere anche via mail all’indirizzo amiciditalmone@gmail.com o telefonando per ulteriori informazioni al numero 346.3279711.

