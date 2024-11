Una vasta e prelibata scelta di carni, cucinate alla brace. Ma anche olio locale, miele del territorio e tanto altro ancora. Una serata di prelibatezze e intrattenimento hanno accompagnato, in piazza Roma ad Oristano, le tantissime persone che non si sono volute perdere i sapori dei prodotti sardi proposti dai macellai di "FederCarni - Confcommercio Oristano e dai produttori di qualità di Campagna Amica Oristano.

Dopo il primo appuntamento di "Notti Gialle - Carni alla brace in piazza", lo scorso sabato 2 novembre, il bis di sabato ha confermato la bontà dell'evento organizzato da Campagna Amica - Coldiretti Oristano in collaborazione con FederCarni - ConfCommercio Oristano, il Comune e la Pro Loco. La serata, animata dalla musica rock dei Mad River, ha permesso ai tanti presenti di assaporare al fianco delle carni anche prodotti genuini come miele e olio biologico dei produttori Campagna Amica.

Oltre alle degustazioni, i partecipanti potranno assaggiare prelibatezze come le panadas di carne e vegetariane, il panino alle verdure preparato dai cuochi dell'agriturismo Il Giglio. Non sono mancate le birre artigianali isolane, perfette per accompagnare le prelibatezze proposte insieme al vino bovale. La serata è stata anticipata nel pomeriggio, dal convegno del ciclo "Bio in Tour regionale", organizzato dal Distretto Sardegna Bio con il supporto della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Coldiretti Oristano. L'incontro si è focalizzato sulla valorizzazione delle carni biologiche e dell’olio bio.

